Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Nepal’de Ramazan ayında ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşayan 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı ulaştırıldı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Nepal’de 7 farklı bölgede yaşayan 500 aileye TİKA tarafından hazırlanan gıda kolileri teslim edildi. Her bir gıda kolisi, ailelerin Ramazan ayı boyunca temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlandı. Toplamda 500 aile, TİKA’nın Ramazan yardımlarından yararlandı.

TİKA’nın Ramazan programı halk tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanırken, özellikle Katmandu’daki sığınmacı Rohingyalılar başta olmak üzere Nepal’in farklı bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahipleri de unutulmadı.