Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Moğolistan’ın Bayan-Ölgiy vilayetinde bulunan 1 No’lu Okula modern eğitim standartlarına uygun teknoloji sınıfı kurdu.

Moğolistan’ın Bayan-Ölgiy vilayetinde 1940 yılından bu yana eğitim hizmeti veren 1 No’lu Okul’un bin 500 öğrencisi bulunuyor. Moğolistan eğitim müfredatına göre teknoloji sınıfı 6. sınıftan 12. sınıfa kadar zorunlu ders olarak veriliyor. Ancak 1 No’lu Okul’da teknoloji sınıfı bulunmadığı için teknoloji dersleri sadece teorik olarak verilebiliyordu. TİKA’nın hayata geçirdiği proje ile öğrenciler artık teknoloji derslerini uygulamalı olarak alabilecek.

Proje ile çocukların şehirdeki akranlarıyla eşit dijital imkanlara erişim sağlaması ve teknolojiye erken yaşta aşinalık kazandırılarak bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

"Bayan-Ölgiy’in tek donanımlı teknoloji sınıfı"

1 No’lu Okul Müdürü Berikbol Habdola, TİKA’nın Kazak nüfusun yoğun olduğu bölgede özellikle eğitim alanında önemli projeler gerçekleştirdiğini belirterek, şunları söyledi:

“TİKA tarafından okulumuzda modern bir teknoloji sınıfı kuruldu. Daha önce teknoloji dersleri yalnızca teorik olarak veriliyordu. Ancak proje sayesinde, uygulamalı eğitime uygun bir teknoloji sınıfına sahip olduk. Bu sınıf, okulumuzun örnek sınıflarından biri olmasının yanı sıra, Bayan-Ölgiy vilayetinde tam donanımlı ve uygulamalı eğitim ile üretim yapılabilen tek sınıf olma özelliğini taşıyor. Sadece mevcut 1500 öğrencimiz değil, önümüzdeki yıllarda eğitime başlayacak binlerce öğrenci de bu sınıftan faydalanacak.”

Müdür Habdola, öğrenciler, öğretmenler ve veliler olarak projeden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Türk halkına ve TİKA’ya bu anlamlı katkılarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.