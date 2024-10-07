Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lesotho Krallığı’nda çevre koruma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve Lesotho Kızılhaç Topluluğu (LRCS) işbirliğiyle Lesotho Çevre ve Ormancılık Bakanlığı’na 2000 fidan hibe etti. Fidanların 200’ü, Lesotho’nun Bağımsızlık Günü’nden bir gün önce HaRamabanta kırsalındaki Fatima İlköğretim Okulu’nda düzenlenen törenle dikildi.

İklim krizi, Afrika’da sel ve kuraklık kaynaklı gıda krizlerini tetikleyerek kıtanın en büyük sorunlarından biri haline geldi. Bu sorunla mücadele kapsamında IFRC, 2021 yılı sonunda Afrika’da 2030 yılına kadar 10 milyon ağaç dikmeyi hedefledi. Lesotho Kralı III. Letsie ise 2024 yılı başında ülkesine 1 milyon ağaç dikme hedefi belirledi. Bu hedef doğrultusunda TİKA tarafından Lesotho Çevre ve Ormancılık Bakanlığı’na üzüm, elma, şeftali ve çam fidanları ile dikim için gerekli ekipman ve gübre desteği sağladı.

TİKA tarafından teslim edilen 100 elma ve 100 şeftali fidanı, Ha Ramabanta kasabasındaki Fatima İlköğretim Okulu’nda öğrencilerin katılımıyla toprakla buluşturuldu. Okul Müdürü Matumelo Ramanamane, bu projenin öğrencilerin sağlık ve refahına yapacağı katkıya dikkat çekerek teşekkürlerini iletti. Ayrıca okulun, Türkiye Cumhuriyeti’nin hediyesi olan fidanlara iyi bakacaklarını belirtti.

Lesotho Kızılhaç Derneği Başkanı Harry Nkhetse, iklim değişikliğiyle mücadelede uzun vadeli ortaklıkların önemini vurgularken, TİKA ve diğer paydaşlarla işbirliğini güçlendirme kararlılığını ifade etti. TİKA Pretorya Program Koordinatörü Abdulkadir Abukan, TİKA’nın küresel gıda güvenliği ve iklim kriziyle mücadeleye yönelik projelerinden örnekler vererek, bu projenin Lesotho’nun toprak kaymaları ve gıda güvenliği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. İşbirliği yaptıkları IFRC, Lesotho Kızılhaç Derneği ve Lesotho Hükümeti’ne teşekkür etti.

IFRC Pretoria Kümesi Operasyon Başkanı Kopano Masilo, TİKA’ya verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, projenin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mücadelenin önemini vurguladı. Lesotho’nun 200. yıl dönümünü 2000 ağaç ile kutlayan bu girişimin, ülkede çevresel sürdürülebilirlik ve gıda güvenliğine önemli katkılar sunacağını belirtti.

Büyükelçi Ayşegül Kandaş, TİKA, IFRC ve Lesotho Kızılhaç Derneği arasındaki işbirliğine övgüde bulunarak, ağaç dikme girişiminin uzun vadede bölgede gıda güvenliği ve iklim direncine katkıda bulunacağını ifade etti.

Lesotho Hükümeti adına konuşan Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı, hükümetin çevre koruma projelerine verdiği desteği yineledi. Bu tür girişimlerin, Lesotho’nun doğal kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi açısından kritik bir rol oynadığını vurguladı.