Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yer fıstığı üretiminin canlandırılması ve çiftçilerin üretime teşvik edilmesi için KKTC Tarımsal Araştırmalar Enstitüsüne (TAE) donanım desteğinde bulundu.

İhracat verilerine göre 2023’te 1 milyon dolarlık yer fıstığı ithal edilen KKTC’de yer fıstığı üretimini canlandırmak amacıyla TİKA tarafından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne patoz ve yer fıstığı kırma-ayıklama makinesi desteği sağlandı. Güzelyurt Belediyesi’nin tahsis ettiği 5 dönümlük alanda yapılan ekimden yaklaşık 5 ton mahsul elde edildi. Hasat etkinliği, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve TİKA Lefkoşa Ofisi yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Karaca, TİKA’nın sağladığı ekipman desteğiyle fıstık üretimini canlandırmayı hedeflediklerini belirterek, 2023’te farklı çeşitlerle deneme parselleri kurduklarını, 2024’te ise yüksek verimli çeşitlerle tohumluk üretimi gerçekleştirdiklerini ifade etti. TİKA’nın ekimden hasada ve kabuk ayrımına kadar tüm süreçler için gerekli makineleri temin ettiğini vurgulayan Karaca, Bakanlığın fıstık üretimine verdiği desteğin artırılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Özçınar ise, Güzelyurt’un geçmişte fıstığın bolca yetiştirilen bir bölge olduğunu, son yıllarda bunun kaybolduğunu, projenin fıstık üretimini tekrardan canlandırmak için bir fırsat olduğunu belirtti.

TİKA Lefkoşa Koordinatörü Küçükçavuş da konuşmasında, TİKA’nın KKTC’de faaliyete başladığı günden itibaren tarım ve hayvancılığın gelişmesine ağırlık verdiklerini, bu kapsamda destek verdikleri her projenin ayrı bir öneme haiz olduğunu söyledi.