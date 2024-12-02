Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya Gıda Bankası’na soğutuculu “ikinci hasat” ve “gıdada sıfır atık” kamyonu temin etti.

Kenya’da gıda israfını önlemek ve gıda güvenliğini artırmak amacıyla temin edilen kamyon, Nairobi’deki Kenya Gıda Bankası deposunda düzenlenen resmî törenle teslim edildi. Teslim törenine, TİKA 1. Hukuk Müşaviri Nergis Sağlık, TİKA Nairobi Koordinatörü Yasemin Cansuz Kurt, Kenya Gıda Bankası Yönetim Kurulu Başkanı John Gitau, İş Geliştirme Direktörü Moses Nyoro ve çok sayıda faydalanıcı katıldı.

Bu proje kapsamında, Kenya’nın çeşitli eyaletlerindeki küçük ölçekli çiftçilerin tarlalarında atık olarak değerlendirilebilecek yaş sebze ve meyveler, gönüllüler tarafından toplanarak “ikinci hasat” yöntemiyle ihtiyaç sahibi ailelere, yatılı okullara ve yetimhanelere ulaştırılacak.

Gıda israfı önlenecek

Törende konuşan TİKA 1. Hukuk Müşaviri Sağlık, Türkiye’nin 2017 yılında başlattığı ve uluslararası ödüller kazanan Sıfır Atık Projesi’nin, Kenya’da uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sağlık, TİKA desteğiyle sağlanan soğutuculu kamyonun, hasat sırasında yaşanan gıda israfını önleyeceğini ve ürünlerin taze bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı

Kenya Gıda Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Gitau ise, TİKA’nın desteğiyle gerçekleştirilen bu desteğin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan SKA-2 “Açlığa Son” ve SKA-12 “Sorumlu Tüketim ve Üretim” hedeflerine katkı sunduğunu söyledi.

Gitau, sağlanan soğutuculu araç sayesinde, üç ayda 140 bin ton yaş meyve ve sebzenin israftan kurtarılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Tören sonunda, Kenya Gıda Bankası adına TİKA’ya desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.