Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ’da tarımsal üretimi güçlendirmek amacıyla ‘Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında kurulan seraları, Berane, Petnitsa ve Pljevlja belediyelerinde düzenlenen törenlerle üreticilere teslim etti.

TİKA, 2015 yılından bu yana ‘Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı’ çerçevesinde Karadağ’da sera üretimine katkı sağlamaya devam ediyor. TİKA, ‘Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında bugüne kadar teslim edilen yaklaşık 300 sera ile bölgedeki tarımsal üretim kapasitesini artırmayı ve yerel üreticilerin daha verimli üretim yapabilmesini hedefliyor.

Seraların teslimine yönelik düzenlenen törenlere, Türkiye Cumhuriyeti Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, TİKA Karadağ Koordinatörü Nihal Ersoy, Petnitsa Belediye Başkanı Samir Agovi, Karadağ Tarım, Ormancılık ve Su İşleri Bakanlığı Tarım Müdürü Miroslav Cimbaljevi, Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı İdaresi Müdürü Vladimir Akovi ile sera sahipleri katıldı.

Teslim töreninde konuşan Büyükelçi Kalkavan, TİKA’nın 17 yıldır yaptığı proje ve faaliyetleri ile Karadağ’da tarımsal kalkınmaya destek verdiğini ve bunun yanı sıra yerel üreticilerin ekonomik güçlenmesine ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağladığını vurguladı.

TİKA Koordinatörü Ersoy yaptığı konuşmada, TİKA olarak Karadağ’da tarımda istihdam artırıcı ve dış göçü önleyici projeleri önemsediklerini belirterek, proje kapsamında seraların dağıtımının yapıldığı girişimcilerin seçimine büyük özen gösterildiğini kaydetti.

Cimbalyeviç ise, TİKA’nın tarım alanında meyvecilik, arıcılık, seracılık, zeytincilik, ahududu yetiştiriciliği gibi alanlarında Karadağ’da önemli projeler gerçekleştirdiğini belirterek, Karadağ’da seracılık alanında ihtiyaç sahibi ailelere yaptığı desteklerinden dolayı Karadağ Tarım, Ormancılık ve Su İşleri Bakanlığı adına TİKA’ya müteşekkir olduklarını ifade etti.