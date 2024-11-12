Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), KKTC’de düzenlenen Hukukî Boyutlarıyla Uluslararası Kıbrıs Türk Vakıfları Sempozyu’na destek verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğinde, KKTC’de Hukukî Boyutlarıyla Uluslararası Kıbrıs Türk Vakıfları Sempozyumu düzenlendi.

İki gün süren sempozyumun açılış töreni, Gazimağusa Maraş’taki Bilal Ağa Kültür Merkezi’nde, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer, ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, ASBÜ KKTC Rektörü Prof. Dr. Enver Arpa, TİKA Lefkoşa Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, akademisyenler ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Büyükelçi Serim, vakıfların varlığının, Kıbrıs’taki Türk varlığının da en somut göstergelerinden olduğunu vurgulayarak, "Bu nitelikleri ile vakıflar, Kıbrıs Türklerinin haklarının tescilinde ve korunmasında hayati role sahip olmuştur” dedi.

TİKA’nın dünya genelinde bilimsel iş birliğini ve akademiyi destekleyen bir kurum olduğunu aktaran TİKA Lefkoşa Koordinatörü Küçükçavuş, sempozyuma katkı sunanlara teşekkür etti. Açılış konuşmalarının ardından 18 bilim insanı, Kıbrıs Türk Vakıfları ile ilgili meseleleri uluslararası hukuk ve ilişkiler, vakıf ve İslam hukuku ile vakıflar tarihi açısından disiplinler arası bir bakışla ele alarak yeni bilimsel veriler sundular.

Programın ikinci günü Lefkoşa Bedesten’de devam etti. Gün sonunda vakıf mallarının kazanımları, çözüm önerileri ve izlenecek yollar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Sempozyum, programa katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara plaket takdim edilerek sona erdi.