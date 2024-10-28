Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Güney Afrika’da eğitim faaliyetlerini sürdüren Stellenbosch Üniversitesi bünyesindeki Medikal Bitki Biyolojisi Laboratuvarına ekipman temin edildi.

TİKA tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık bitki ve hayvan bilimleri alanında dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasında yer alan Güney Afrika’daki Stellenbosch Üniversitesi bünyesindeki Medikal Bitki Biyolojisi Laboratuvarını ekipman desteği sağladı. Proje kapsamında, bitkilerin belirlenen koşullarda yetiştirilmesi, DNA analizi ve istenen koşullarda bitki ve ekstraktlarının korunmasını sağlayan sentrifüj makinesi, su pürifikasyon cihazı, spectrofotometre, bitki yetiştirme dolabı ve liyofilizatör temin edildi.

Güney Afrika 9 bin endemik bitki türüne ev sahipliği yapıyor

Güney Afrika, büyük bölümü endemik olan yaklaşık 9 bin bitkiye ev sahipliği yapıyor. Geleneksel tıbbın gelişiminde önemli yere sahip bu bitkiler, yüzlerce yıldır yerel halk tarafından tıbbi amaçlarda kullanıldı. Ancak apartheid döneminde 1957 tarihli Cadılık Karşıtı Yasa (The Witchcraft Suppression Act 3) ile bu kullanım baskılandı. 1994 tarihinde bu yasanın kaldırılması ile birlikte bu geleneksel bilgi merkezinde akademik araştırmalar artarak birçok yerel bitki tıp ve kozmetik alanında yoğun olarak kullanılmaya başlandı. Stellenbosch Üniversitesi de bu alanda kadim bilgilerin akademiye aktarımı hususunda yoğun çalışmalar yapıyor. Bu doğrultuda yerel bitkilerin üretim koşullarına tepkilerini, optimal üretim ve saklama şartlarını incelemelerine ve DNA düzeyinde analizlere imkân sağlayacak ekipmanlar TİKA’nın desteğiyle üniversiteye teslim edildi.

Teslim töreni düzenlendi

Teslim törenine Türkiye’nin Cape Town Başkonsolosu Yonca Sunel, TİKA Pretorya Koordinatörü Abdulkadir Abukan, Stellenbosch Üniversitesi Rektörü Vim de Villiers, Rektör Yardımcısı Sibusiso Moyo, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Rektör de Villiers, katkılarından ötürü TİKA’ya teşekkür etti. Rektör Yardımcısı Moyo da uluslararası iş birliğinin üniversitenin araştırma kapasitesinin gelişimi için önem olduğunu, Türkiye’deki üniversiteler ile sağlanan ortaklıklar hakkında bilgi verdi. Başkonsolos Sunel, atamasının ardından ilk resmi ziyaretinin bu program olduğunu belirterek Güney Afrika’nın başarılı kurumları ile iş birliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Güney Afrika’nın Batı Cape Bölgesi’nde 1918’de kurulan Stellenbosch Üniversitesi, Sahra Altı Afrika’nın aktif en eski üniversitelerinden biri olarak öne çıkıyor. Günümüzde 10 fakülte, 139 departmanı ile otuz binin üzerinde öğrenciye eğitim hizmeti ulaştıran üniversitenin bölümlerinin neredeyse tamamı sıklıkla dünyada ilk 500’e girme başarısı gösteriyor.