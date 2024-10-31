Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Gana Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Bilimleri Bölümü bünyesindeki laboratuvarlara ekipman desteğinde bulundu.

Uygulamalı eğitimin sınırlı imkanlarla devam ettiği Gana Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Bilimleri Bölümüne TİKA tarafından binoküler ve mikroskop temin edildi. Toplamda 3 büyük laboratuvara sahip olan 700 öğrencili Tıbbi Laboratuvar Bilimleri Bölümünde çalışır durumda yalnızca 7 mikroskop bulunuyordu. Tıp alanında eğitim gören öğrencilerin kurduğu NAHSAG (National Health Students Association of Ghana) adlı öğrenci topluluğu, bölümün mikroskop ihtiyacını T.C. Akra Büyükelçiliği üzerinden bildirerek destek çağrısında bulundu. Öğrencilerin çağrısına cevap veren TİKA, eski nesil 7 adet mikroskopa sahip olan üniversite laboratuvarlarına 9 adet binoküler, 2 adet ise dijital mikroskop temini gerçekleştirerek mevcut kapasitelerini iki katına çıkardı. Ayrıca çözünürlüğü yüksek ekranlarla desteklediği mikroskopların kullanımına ilişkin yetkililere kullanıcı eğitimi sağladı.

29 Ekim’de teslim töreni

Ekipmanların teslim töreni Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle 29 Ekim 2024 tarihinde, T.C. Akra Büyükelçisi Hüseyin Güngör, Gana Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Alhaji Hafiz Adam, TİKA Niamey Koordinatörü Tanju Polat ve Gana Üniversitesi temsilcilerinin katılımıyla Gana Üniversitesinde gerçekleştirildi. Törende söz alan Büyükelçi Güngör, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle konuklara Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci hakkında bilgi verdi. Toplumsal ve insani kalkınma süreçleri için ikili iş birliğinin önemine değinen Güngör, ülkedeki Türk yatırımlarına da değinerek iki ülke arasındaki iş birliğinin giderek artacağına inandığını kaydetti. TİKA Koordinatörü Polat, mesleki eğitimler, dijital tasarım laboratuvarları, medya eğitimleri gibi çeşitli alanlarda kendini gösteren Türkiye-Gana teknik iş birliğinin, yeni nesil mikroskop tedariği girişimleriyle artarak devam ettiğini belirtti. Gana Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Hafız Adam ise Türkiye’nin ekonomik olarak kalkınan en önemli ortaklarından biri olduğunu ve Gana’nın da en büyük ikinci ticari yatırıma sahip ülke konumuna geldiğini ifade etti. Ayrıca TİKA faaliyetlerine de değinen Hafız Adam, daha önce kurulan Cezeri Dijital Üretim Laboratuvarı ve bugün sağlanan yeni nesil mikroskoplar için Türk halkına şükranlarını iletti. Projeyle, Tıbbi Laboratuvar Bilimleri Bölümünün teknik ve teknolojik kapasitesi arttırılarak Gana’daki devlet hastanelerinin mikrobiyoloji teknolojisi ihtiyaçlarının karşılanması, araştırma ve eğitim imkanlarının geliştirilmesi hedefleniyor.