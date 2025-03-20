Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ramazan programı kapsamında, Filistin’de yaşayan Türkmen ailelere destek oldu.

TİKA, Ramazan ayı dolayısıyla Filistin’in Cenin kenti ve çevresinde yaşayan Türkmenlere yönelik gıda yardımı gerçekleştirdi. Tarih boyunca Filistin’de varlığını sürdüren ve nüfuslarının Batı Şeria’da 30 bin, Gazze’de ise 70 bin olduğu tahmin edilen Türkmenler, çoğunlukla tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Ancak özellikle Gazze’de yaşanan savaş sonrası, İsrail’de çalışma izinlerinin iptal edilmesi nedeniyle birçok Türkmen işsiz kaldı.

TİKA, bu zorlu süreçte Filistin Türkmen Dostluk Derneği iş birliğiyle temel gıda maddelerinden oluşan yardım paketlerini ihtiyaç sahibi 500 Türkmen aileye ulaştırdı. Pirinç, yağ, salça, şeker, un, bakla, mercimek, kuru fasulye ve reçel gibi temel besin maddelerinden oluşan paketler, ailelerin Ramazan ayında gıda ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağladı.

Bunun yanı sıra, TİKA tarafından Türkmen topluluğuna yönelik istihdam ve gelir getirici projeler kapsamında 5 adet sera kurulum çalışmaları devam ediyor. Bu projeyle, Türkmen Derneğine ek gelir sağlanmasının yanı sıra 15 Türkmen gencinin istihdam edilmesi hedefleniyor.