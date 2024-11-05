Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da kurmuş olduğu Yeniden Kullanılabilir Hijyenik Kadın Pedi Üretim Atölyesinde üretilen hijyen malzemelerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

TİKA ve Yetim Çocuk Bakım Merkezi STK iş birliğiyle Yeniden Kullanılabilir Hijyenik Kadın Pedi Üretim Atölyesi Projesi kapsamında atölye kurulmuş, ekipman desteği sağlanmış ve 15 kadın istihdam edilerek üretime başlanmıştı. TİKA tarafından, atölyede üretilen hijyenik ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, atölyenin desteklenmesi ve kadınlar tarafından bilinirliğinin sağlanması amacıyla Addis Ababa Üniversitesi kız öğrencilerine 5 bin adet hijyen setinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Programa katılan Etiyopya Kadın ve Sosyal İşler Bakanı Dr. Ergogie Tesfaye, TİKA ile birlikte sağlıklı yaşam ve kadının güçlendirilmesi alanlarında neler yapılabileceğine ilişkin çalışıldığını ve projenin kadınların sosyal ve ekonomik aktivitelere katılımlarını sağlamak için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Bakan Tesfaye, TİKA’nın bu alanda sağlıklı ve yüksek standartlarda üretilen ürünlerle yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkürlerini sunarak, TİKA ile farklı okullar ve kırsal bölgelerde de aynı dağıtımları sürdürmeyi arzuladıklarını ifade etti.

Addis Ababa Üniversitesi Rektörü Dr. Samuel Kifle, TİKA’nın gelişmekte olan ülkelerde, eğitim, sağlık başta olmak üzere birçok alanda büyük katkılar verildiğini ve bu projeyle yardımdan daha ziyade, verimli bir eğitim alınabilmesi için imkan sağladığını dile getirdi.