Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) yürütülen Acil Tıp Kapasite Artırma Programı (ATKAP) kapsamında, Türkiye ve Burkina Faso Sağlık Bakanlıkları iş birliğiyle Vagadugu’da Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğünde görevli acil tıp uzmanı, hemşire ve teknisyenlere yönelik Afet ve Acil Durum Müdahalelerine Giriş Eğitimi (ADG+) verildi.

Türkiye’nin afet ve acil durumlarda hastane öncesi müdahale uygulamalarına ilişkin bilgi ve tecrübesinin aktarıldığı ve beş gün süren eğitime Burkina Faso Sağlık Bakanlığına bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğünden (SAMU) 27 acil sağlık personeli katılım sağladı.

Eğitim sonunda düzenlenen sertifika törenine, Burkina Faso Sağlık Bakanlığı Genel Sekreteri Dr. Issa Ouedraogo, Türkiye’nin Vagadugu Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı M. Fatih Kara ve SAMU Genel Müdürü Dr. Flavien Kabore katılarak 27 kursiyere sertifikalarını teslim etti.

Yapılan eğitimlerle, ülkemizde afet ve acil durumlarda sağlık hizmetleri ve acil durum yönetimi yanı sıra triyaj, temel ve ileri yaşam desteği, hasta taşıma teknikleri, travmalı hastalara yaklaşım konularındaki uygulamalarının pratik ağırlıklı eğitim çerçevesinde aktarılması ve yerel sağlık personelinin afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

TİKA tarafından yürütülen ATKAP kapsamında, 2017 yılından bu yana 20’den fazla ülkede 40’a yakın eğitim projesi gerçekleştirildi, 1000’den fazla acil sağlık personeline eğitim verildi.