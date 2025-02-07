Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek’te eğitim ve medikal arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere kurulan ilk ulusal medikal kurtarma ekibi olan Konjic-Prenj Medikal Kurtarma Eğitim Merkezi ekibine tıbbi müdahale ekipmanları desteğinde bulundu.

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak anılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yıl dönümünde farkındalık oluşturmak amacıyla Konjic-Prenj Medikal Kurtarma Eğitim Merkezi tarafından Konjic İtfaiye Evi’nde itfaiyeciler ve arama kurtarma personeline yönelik ilk yardım ve temel yaşam desteği uygulamaları eğitimi verildi. Konjic’te gerçekleştirilen programa Konjic Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Çatiç, TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık, Hersek Neretva Kantonu Maliye Bakanı Adil Şuta, Konjic-Prenj Medikal Kurtarma Eğitim Merkezi Başkanı Edi Baliç, arama kurtarma gönüllüleri ve sağlık personeli katıldı.

"Bilgi ve teknoloji, afetle mücadelede kritik öneme sahip"

TİKA Saraybosna Koordinatörü Işık, programda yaptığı konuşmada doğal afetlerle mücadelede bilginin ve teknolojinin önemine vurgu yaparak, TİKA’nın Bosna Hersek’te sivil savunma kapasitelerini geliştirmek amacıyla yürüttüğü projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Işık, Bosna Hersek’te ilk ulusal medikal kurtarma ekibinin kurulmasına verilen desteğin önemine değinerek, bu ekibin yalnızca Bosna Hersek’te değil, komşu ülkelerde de arama kurtarma çalışmalarına destek verebilecek bilgi ve kapasiteye eriştiğini belirtti. Işık, Kahramanmaraş depremi sonrasında Bosna Hersek’ten Türkiye’ye gelen ve arama kurtarma çalışmalarında aktif rol oynayan gönüllülere bir kez daha teşekkürlerini iletti.

Konjic Büyükşehir Belediye Başkanı Çatiç ise TİKA’nın desteğiyle gerçekleştirilen projenin bölge için büyük bir kazanım olduğunu belirtti. Geçmişte Konjic’te yaşanan sel felaketinde arama kurtarma ekiplerinin öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Çatiç, Bosna Hersek’te kurulan ilk ulusal medikal kurtarma ekibinin yalnızca Konjic için değil, ulusal ve uluslararası seviyede de hizmet vereceğini vurguladı.

Türk ve Bosnalı kurtarma ekipleri iş birliği içinde çalışıyor

2017 yılından bu yana Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı ve AFAD iş birliğiyle TİKA tarafından Bosna Hersek’te çeşitli arama kurtarma eğitimleri düzenleniyor. Bu eğitimlere Konjic-Prenj Medikal Kurtarma ekibi hem kursiyer hem de eğitmen olarak katılım sağladı. 6 Şubat 2023’teki deprem felaketinde Türkiye’ye gelen ekip üyeleri arama kurtarma çalışmalarına katılarak, birçok insanın hayata tutunmasına yardımcı oldu. TİKA’nın desteğiyle kurulan ekip, hem Bosna Hersek’te hem de çevre ülkelerde afetlere müdahale kapasitesini artırarak, hayati bir rol üstlenecek.