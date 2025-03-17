Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bangladeş’te hayata geçirilen "Shukhee" dijital sağlık platformunda hizmet verecek 75 eczanenin altyapısının tamamlanması için destek sağladı.

Bangladeş’te sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran ve sağlık kategorisinde akıllı telefonlara en çok indirilen program konumunda bulunan Shukhee platformu, tele-konsültasyon, evden numune alma, geniş kapsamlı ilaç teslimatı, ambulans koordinasyonu ve kan bankası erişimi, acil servis gibi birçok hizmet sunuyor.

TİKA tarafından sağlanan destekle, birkaç metrekarelik alanlardan oluşan ve ülkenin her köşesinde yoğun bir şekilde hizmet veren eczaneler, modern dijital sağlık merkezlerine dönüştürülecek. Bu dönüşüm ile eczanelerin yılda 3,6 milyondan fazla kişiye kaliteli sağlık hizmeti sunması planlandı.

Proje ile ülkenin çeşitli bölgelerinde kurulan eczanelerin Sitakunda ve Başkent Dakka’daki şubelerinin açılış programlarına TİKA Dakka Koordinatörü Şevki Mert Barış ve Shukhee Proje Yöneticisi Dr. Ahmed Armaan Sıddıqi ve yerel halk katıldı.

Açılış konuşmasında Bangladeş’in çeşitli bölgelerinde sağlık ocaklarının inşası ve ihtiyaç duyan hastanelere ekipman desteği gibi önemli katkılar sağladıklarını belirten TİKA Dakka Koordinatörü Barış, "Bu proje, özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde sağlık hizmetlerine erişim sorununu azaltmayı hedefliyor. Projenin, Bangladeş için etkili ve faydalı olacağına dair inancımız tam" ifadelerini kullandı.

Uzun vadede 50 bin eczaneye ulaşması hedefleyen platformla, hastaların Shukhee elçileri aracılığıyla doktor desteği, ilaç temini, teşhis hizmetleri ve yurt dışına uzanan kapsamlı sağlık paketlerinden faydalanması, özellikle yarı kentsel ve kırsal bölgelerdeki sağlık hizmeti açığının kapatılması amaçlandı.