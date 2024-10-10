Türk Dünyası’nın farklı coğrafyalarından tasarımcılar, sanatçılar ve kültür elçilerini bir araya getiren "7. TÜRKSOY Etno-Moda Buluşması", Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteği ile İzmir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleştirildi.

7. TÜRKSOY Etno-Moda Buluşması, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde başladı. TÜRKSOY ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Türk Dünyası’nın geleneksel kıyafetleri modern tasarımlarla harmanlanarak sergilendi. "Türk Devletleri Kültürel Diplomasi" panelinin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleşen defile büyük ilgi gördü.

Etkinliğin devamı, 5 Ekim’de İzmir’de gerçekleşen "Türk Dünyası El Sanatları Sergisi" ve atölye çalışmaları ile sürdü. İzmir Valiliği himayelerinde İzmir Olgunlaşma Enstitüsü ev sahipliğinde TİKA’nın destekleriyle düzenlenen sergi, Türk Dünyası’nın zengin kültürel mirasını el sanatları ve moda aracılığıyla tanıttı. Etkinliğin açılışını Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabuluk ve TÜRKSOY yetkilisi Arman Nurmakhamatuly gerçekleştirdi. Moda buluşmasının en görkemli etkinliği ise İzmir Efes Antik Kenti’nde düzenlenen etnik giysi defilesi oldu. İzmir Valisi Süleyman Elban ve TÜRKSOY Azerbaycan Temsilcisi Elçin Gafarlı’nın açılışını yaptığı defilede, 11 ülkeden gelen tasarımcılar geleneksel kıyafetleri modern bir yaklaşımla sundu. Defile, tarihi atmosferdeki görkemli kapanışıyla hafızalarda yer etti.