Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Myanmar’ın Arakan eyaleti Sittwe bölgesinde yaşanan kasırga felaketinden etkilenen bin 500 aileye temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan gıda kolileri ulaştırdı.

Temmuz ayında Myanmar’ın Arakan bölgesini vuran Mocha Kasırgası birçok yerleşim yerinde büyük zarara yol açtı. Bölgedeki çatışmalar ve kasırganın etkisiyle temel gıda maddelerine erişimde zorluk yaşayan bin 500 aileye gıda kolileri dağıtıldı. Gıda kolilerini teslim alan aileler, yardımlar için Türkiye ve TİKA’ya teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.

TİKA’dan yapılan açıklamada, gıda yardımının hem bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere önemli bir destek sağladığı hem de Myanmar ve Türkiye arasındaki dostluk bağlarını güçlendirdiği kaydedildi.