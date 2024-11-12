Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Tacikistan Acil Durumlar ve Sivil Savunma Komitesi iş birliğiyle Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de ‘Tacikistan Doğada Arama Kurtarma Temel Eğitimi’ düzenlendi.

TİKA’nın Tacikistan Acil Durumlar Komitesi’ne temin ettiği özel ekipmanlarla yürütülen eğitim boyunca doğada arama kurtarma teknikleri, olay yeri yönetimi, ip ve düğüm teknikleri ve güvenli tahliye yöntemleri gibi arama kurtarma alanına ilişkin esaslar teorik ve uygulamalı olarak katılımcılarla paylaşıldı. 6 gün süren eğitimin ardından düzenlenen sertifika törenine, Türkiye’nin Tacikistan Büyükelçisi Umut Acar, Tacikistan Acil Durumlar ve Sivil Savunma Komitesi Başkanı General Rustam Nazarzoda, TİKA Duşanbe Koordinatörü İbrahim Ethem Ünal katıldı.

Büyükelçi Acar, buradaki konuşmasında, Türkiye ve Tacikistan arasındaki iş birliğinin önemine değinerek Tacikistan arama kurtarma ekiplerine yönelik düzenlenen bu programın, afet yönetimi alanında ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Tacikistan Acil Durumlar ve Sivil Savunma Komitesi Başkanı General Nazarzoda ise insanlığın ortak problemi olan doğal afetlere karşı ortak çözümler üretebilmek adına arama kurtarma alanında Türkiye ile gelişen iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri Programı (ADAMEP) kapsamında teorik ve pratik eğitimlerin yer aldığı program, afet ve acil durum müdahale süreçlerinde etkin görev alacak personelin bilgi ve becerilerini arttırmayı amaçlıyor.