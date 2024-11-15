Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’deki Gayrat ve Vahdat Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulüplerine, altyapılarını güçlendirmek amacıyla profesyonel tekerlekli sandalye başta olmak üzere ihtiyaç duyulan ekipman ve malzeme desteğinde bulundu.

Gayrat ve Vahdat Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulüpleri, Tacikistan’da engelli bireyleri destekleyerek gençleri spora teşvik ediyor. Kısıtlı imkanlar nedeniyle zorlanan kulüpler, TİKA tarafından sağlanan altyapı desteğiyle profesyonelleşme yolunda önemli bir adım attı.

Temin edilen ekipmanların teslimi dolayısıyla dostluk maçı düzenlendi. Düzenlenen dostluk maçına, Türkiye’nin Tacikistan Büyükelçisi Umut Acar, Beden Eğitimi Enstitüsü Rektörü Muhammadşo Abdullozoda, TİKA Duşanbe Koordinatörü İbrahim Ethem Ünal ve kulüp taraftarları katıldı.

Büyükelçi Acar törende yaptığı konuşmasında, TİKA’nın Tacikistan’da gerçekleştirdiği gerçek hayata dokunan projelerle Türk ve Tacik halklarının birbirine daha da yakınlaştığını görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti

Ünal ise TİKA olarak bu proje ile amaçlarının engelli bireylerin spor aracılığıyla sosyal hayata katılımını sağlamak ve söz konusu kulüplerin hem altyapı hem de sporcu kalitesi yönüyle paralimpik oyunlara katılabilecek seviyeye ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Söz konusu projenin devamı kapsamında, önümüzdeki dönemde iki ülke tekerlekli sandalye basketbol takımları arasında çeşitli eğitim programları ve dostluk maçlarının yapılması, böylelikle iki dost ülke arasında tecrübe paylaşımı ve spor alanında iş birliğinin geliştirilmesi planlanıyor.