Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Sierra Leone Yüksek İslam Konseyi iş birliğiyle, başkent Freetown’da iftar programı düzenlendi.

Programa, İslam Konseyi’ne bağlı yatılı okul öğrencileri, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Timothy Musa Kabba, İslam Konseyi Başkanı Şeyh Ibrahim Barrie, T.C. Freetown Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Engin Aksu ile resmi ve özel kurum temsilcileri katıldı.

İftar öncesinde konuşma yapan İslam Konseyi Başkanı Şeyh Barrie, Ramazan ayının birlik, dayanışma ve kardeşliği pekiştirdiğini vurgulayarak, bu anlamlı organizasyon için TİKA ve Türk halkına teşekkür etti.