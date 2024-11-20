Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sierra Leone’nin en büyük şehirlerinden biri olan Moyamba’da, Moyamba Devlet Teknik Enstitüsü bünyesindeki mesleki eğitim atölyelerine malzeme desteğinde bulundu.

TİKA, Sierra Leone’nin en büyük şehirlerinden biri olan Moyamba’da, Moyamba Devlet Teknik Enstitüsü bünyesindeki mesleki eğitim atölyelerine malzeme desteğinde bulundu. Bölgenin tek mesleki eğitim merkezi olan ve toplamda 1200 öğrenciye ev sahipliği yapan Enstitü bünyesinde, Güneş Paneli Montaj ve Tamir, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar Eğitim ve Soğutma Sistemleri Tamirat Atölyeleri TİKA tarafından donatıldı.

Mevcut malzemelerin eski veya yetersiz kaldığı merkezde, temin edilen yeni malzemelerle çeşitli teorik ve uygulamalı eğitimler verilerek, gençlerin özel sektörde istihdam edilmesi, meslek sahibi olmaları ve ülke ekonomisine katkı sağlamaları hedefleniyor.

Malzeme teslim töreninde konuşan Enstitü Müdürü Joseph Joe, öğrencilerin ekipman yetersizliği nedeniyle uygulamalı eğitimden mahrum kaldığını, verilen malzemelerle teorik ve pratik eğitimi bir arada alabileceklerini belirterek TİKA’ya teşekkürlerini sundu.