Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), dost ve kardeş ülke Özbekistan’ın 14 bölgesinde, ihtiyaç sahibi 2 bin aileye, içerisinde temel gıda maddelerinin yer aldığı paketleri ulaştırmak üzere teslim etti.

TİKA tarafından temin edilen malzemeler, Vakıf Fonu ve Özbekistan Türk Milli Medeniyet Merkezi iş birliğiyle ülkenin tüm vilayetlerine ulaştırılacak.

Paketlerin teslim töreninde konuşan Özbekistan Müslümanlar İdaresi Vakıf Fonu Başkanı Cihangir Salomov, Ramazan ayında yapılan bu anlamlı yardımdan dolayı kardeş Türk halkına teşekkür ederek, söz konusu yardım kolilerinin fon yetkilileri tarafından ülkenin farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını dile getirdi.

Özbekistan Türk Milli Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı Rüstem Salman ise, "Ahıska Türkleri olarak her zaman Türkiye’nin desteğini yanımızda hissettik. Bu yardımlar, toplumsal dayanışmamızı güçlendirirken kardeşliğimizi de pekiştiriyor" ifadelerini kullanarak, TİKA’ya teşekkürlerini iletti.

Teslim töreninin ardından, Özbekistan’daki paydaş kurum yetkilileri iftar sofrasında buluştu

Taşkent’te, Özbek milletvekilleri, devlet yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bir iftar programı düzenlendi.

Programda konuşma yapan TİKA Taşkent Koordinatörü Ali Rıza Tezcan, TİKA’nın sadece Orta Asya’da değil, dünya genelinde Ramazan ayında gıda paketleri hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını ve buradaki yardımların Özbek kurumları aracılığıyla dağıtılacağını belirtti.

Özbekistan’ın hemen hemen her bakanlığından yetkililerin bulunduğunu kaydeden Tezcan, TİKA’nın ülkedeki faaliyetlerine ve Türk-Özbek kardeşliğine destek veren Özbek dostlarını bir arada görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu vurguladı.