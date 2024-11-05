Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Nijer’de Dosso’nun Kiota bölgesinde Alfagay Kadın Kooperatifine bağlı olarak faaliyet gösteren kadın çiftçilere sebze üretim bahçesi kurdu.

İklimsel olumsuzluklardan en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Nijer’de, tarımsal üretimin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Dosso’nun Kiota bölgesinde, 1 hektarlık bir alan üzerine kurulan üretim bahçesi tel ile çevrilerek, su kuyusu, sulama havuzu, güneş enerji sistemleri ve tamamlayıcı diğer ekipmanlarla donatıldı.

Proje kapsamında, üreticilere tohum ve gübre desteği sağlanarak kadın üreticiler için güncel tarım teknikleri üzerine pratik eğitimler düzenlendi.

Yaklaşık 50 ailenin yararlanacağı bu projeyle, köy kooperatiflerinin sulanabilir arazilere erişimi artırılarak tarımsal teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, üretim kapasitesinin iyileştirilmesi ve Nijer’in gıda güvenliği politikalarının desteklenmesi hedefleniyor.