Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin’deki Kudüs Açık Üniversitesine yeni nesil eğitim stüdyosu kurdu.

TİKA’nın desteğiyle öğrencilere daha etkileşimli ve yenilikçi öğrenme imkanları sunmak amacıyla Filistin’deki Kudüs Açık Üniversitesine yeni bir eğitim stüdyosu kuruldu. Stüdyoya, yapay zeka destekli kameralar, akıllı tahtalar, profesyonel ışık ve ses sistemleri, yüksek performanslı bilgisayarlar ile video montajlama ve ders kayıt yazılımları gibi ekipmanlarla donatıldı.

Proje, yalnızca teknolojik altyapının geliştirilmesiyle sınırlı kalmayarak öğrencilerin dijital okuryazarlık seviyelerini artırmayı, gelecekteki kariyerlerine daha iyi hazırlanabilmelerini ve kişiselleştirilmiş eğitim deneyimleri sunmayı hedeflerken, yapay zeka uygulamaları sayesinde her öğrenciye özel bir öğrenme süreci sağlanarak eğitimin daha etkili ve çekici hale getirilmesi amaçlanıyor.