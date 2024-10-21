Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kazakistan’daki Kazak Teknoloji ve İşletme Üniversitesi Turizm ve Hizmet Bölümü’ne barista eğitim sınıfı kurdu.

2003 yılında faaliyetlerine başlayan Kazak Teknoloji ve İşletme Üniversitesinde, teknik ve mesleki eğitimlerin yanı sıra sanayi, tasarım, bilgi teknolojisi, ekonomi ve sosyoloji alanlarında da eğitimler veriliyor.

4 bin öğrencisi bulunan üniversitenin Turizm ve Hizmet Bölümü bünyesinde TİKA tarafından barista eğitim sınıfı kuruldu. Bu alanda uygulamalı olarak eğitimlerin verileceği sınıf Kazakistan’da tek olma özelliği taşıyor. Ekipman ve donanım desteği TİKA tarafından sağlanan sınıf, üniversitedeki diğer öğrencilere kahve ve içecek servisi yaparak gelir edebilecek.

Turizm ve Hizmet Bölümü, otelcilik, restoran işletmeciliği ve turizm yönetimi alanlarındaki güncel eğilimleri dikkate alarak nitelikli personel yetiştirmeyi hedefliyor. 29 öğretim görevlisinin ve 693 öğrencinin bulunduğu bölümde, öğrenciler İngilizcenin yanı sıra Türkçe eğitim de alıyor.