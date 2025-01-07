Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Biyelo Polye’de Karadağ Devlet Üniversitesi Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümü’nün bilgisayar laboratuvarını yenileyerek modern teknolojiyle donanımı gerçekleştirilen laboratuvar, düzenlenen törenle açıldı.

TİKA tarafından Biyelo Polye’de Karadağ Devlet Üniversitesi Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümü’nün bilgisayar laboratuvarını yenileyerek modern teknolojiyle donanımı gerçekleştirilen laboratuvarın açılış törenine, Türkiye Cumhuriyeti Karadağ Büyükelçisi Barış Kalkavan, Biyelo Polye Belediye Başkanı Petar Smoloviç Karadağ Devlet Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Milivoye Radoviç, Ekonomi Fakültesi Dekanı Miyat Yotsoviç, TİKA Podgoritsa Koordinatörü Nihal Ersoy’un yanı sıra bölüm öğrencileri katıldı.

Törende konuşma yapan Büyükelçi Kalkavan, Türkiye ile Karadağ arasındaki iş birliğinin bu tür projelerle daha da pekiştiğini dile getirdi. Karadağ’daki eğitim altyapısının geliştirilmesine yönelik desteklerin süreceğini belirten Kalkavan, laboratuvarın öğrenciler ve öğretim üyeleri için hayırlı olmasını temenni etti.

Biyelo Polye Belediye Başkanı Smoloviç, TİKA tarafından eğitime sağlanan bu tür desteklerin sadece üniversiteye değil, tüm bölgeye olumlu etkiler sağlayacağını vurguladı.

Mobilya ve teknik ekipmanlarla donatılan bilgisayar laboratuvarında öğrencilere modern bir eğitim ortamı sunulması hedefleniyor.