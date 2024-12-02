Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan’ın başkenti Kabil’de yürüttüğü projelerle mesleki eğitime desteğini sürdürdü.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Kadınların ve Gençlerin Güçlendirilmesi Merkezi bünyesinde dikiş-nakış atölyesi kuruldu. Atölyede, kadınlara ve gençlere dikim, terzilik ve tasarım gibi mesleklerde eğitim verilerek mesleki becerilerinin artırılması hedeflenirken, Kabil’de yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle de atölyenin verimliliğini artırmak ve daha uzun saatler çalışabilmelerine imkan sağlamak amacıyla güneş enerjisi sistemi kuruldu.

Proje kapsamında atölyeye sanayi tipi dikiş makineleri, iplik overlok makineleri, süs dikiş makineleri, kristal ve boncuk yapıştırma makineleri, buharlı ütüler gibi ekipmanlar da temin edildi. Katılımcıların üretim süreçlerini kolaylaştıracak kumaşlar ve tasarım malzemeleri sağlanarak atölyenin tam kapasiteyle çalışması mümkün hale getirildi.