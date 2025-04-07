Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan’daki Rugvica Belediyesi Spor Kulüpleri Birliğine araç ve ekipman desteğinde bulundu.

TİKA, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb yakınlarındaki Rugvica Belediyesi Spor Kulüpleri Birliğine proje kapsamında, sporcuların ulusal ve uluslararası turnuvalara katılımını kolaylaştırmak için servis aracı temin etti. Ayrıca, Silver Eagle Rugvica Savate Kulübü’ne ekipman desteği verdi.

TİKA tarafından sağlanan servis aracı, sporcuların Hırvatistan ve komşu ülkelerde düzenlenen turnuvalara katılımını kolaylaştırırken, ekipman desteği de antrenman ve müsabakalara hazırlık sürecini güçlendiriyor. Yapılan bu desteklerle, Rugvica Belediyesi Spor Kulüpleri Birliğinin kapasitesinin artırılması ve sporcuların başarılarının teşvik edilmesi hedefleniyor.

Rugvica Belediyesi, sporun tabana yayılması ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi amacıyla bünyesindeki 10 farklı spor kulübünü destekliyor. Son yıllarda elde edilen sportif başarılar, altyapı ihtiyacını artırırken, TİKA’nın desteği bu açığın kapatılmasına katkı sağladı.

Kuruluşunun üzerinden yalnızca 3 yıl geçmesine rağmen 50 sporcusuyla dikkat çeken Silver Eagle Rugvica Savate Kulübü, uluslararası turnuvalarda elde ettiği madalyalar ve ev sahipliği yaptığı organizasyonlarla öne çıkıyor. Belediyenin çatısı altındaki spor kulüplerine üye gençler, ulusal ve uluslararası turnuvalarda önemli dereceler elde ederek bölgeyi başarıyla temsil ediyor.