Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Filistin’in Selfit şehrinde sabun imalathanesi kuruldu.

Filistin’in en çok zeytin üretilen şehirlerinden biri olan Selfit’te, TİKA ve Selfit Belediyesi iş birliğiyle doğal sabun üretiminin yapılacağı imalathane kuruldu. İmalathanede zeytinyağı sabununun yanı sıra lavanta, zerdeçal, yasemin, avokado, Ölü Deniz Çamuru, çörek otu gibi doğal içerikli sabunlar üretilebilecek. TİKA tarafından sağlanan ekipman desteğiyle faaliyete geçen imalathanede, 5 kişi istihdam edilerek yerel ekonomiye katkıda bulunuldu. Doğal kaynakları değerlendirme ve Filistin’in yerel üretim gücünü destekleme amacıyla yürütülen proje, TİKA’nın bölgedeki kalkınma hedeflerine katkı sunarken Filistin halkının sürdürülebilir gelir kaynaklarına erişimini de artırmayı amaçlıyor.