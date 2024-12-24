Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Filistin’in El Halil kentinde atıl durumdaki tarihi yapılar restore edilerek Filistin halkının kullanımına tahsis edildi.

İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’nın en büyük ve Doğu Akdeniz’in en eski yerleşim yerlerinden biri olan El Halil şehri, Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler için dini ve tarihi öneme sahip bulunuyor.

TİKA ve El Halil İmar Komitesi iş birliğiyle restore edilen üç ev ve bir mahalden oluşan tarihi yapı, Filistin Kültür Bakanı İmad Hamdan, TİKA Filistin Koordinatörü Orhan Aydın, El Halil İmar Komitesi yetkilileri ve bölge sakinlerinin katıldığı törenle hizmete açıldı.

Bakan Hamdan törende yaptığı konuşmada ortak tarihi ve kültürel mirasın korunmasının herkesin görevi olduğunu belirterek, bugüne kadar El Halil’de bu yönde birçok proje gerçekleştiren ve destek veren TİKA’ya, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk halkına teşekkürlerini sundu.

TİKA tarafından daha önce de Hazreti İbrahim İmarethanesi restore edilmiş, Harem-i İbrahim Camisi’nin halıları yenilenmiş ve cami civarındaki birçok tarihi yapı restore edilmişti.