Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Konispol beldesindeki "Bido Sejko" Bölge Okuluna biyoloji ve kimya ile yabancı dil laboratuvarları kurulumu gerçekleştirdi.

"Bido Sejko" Bölge Okulunda düzenlenen törene, Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Konispol Belediye Başkanı Ergest Dule, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Dr. Metin Bulut, Alsar Vakfı Başkanı Mehdi Gurra, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

TİKA’nın fen laboratuvarlarının (biyoloji ve kimya) fiziki altyapısının güçlendirilmesi, teorik bilgilerin analitik düşünce ile geliştirilmesi için uyguladığı proje ile laboratuvar standartları yükseltildi. Ayrıca aynı okulda kurulumu gerçekleştirilen yabancı dil laboratuvarı ile de 2016 yılından bu yana devam eden okul sonrası Türkçe kursları ile diğer yabancı dillerin daha etkin ve nitelikli verilebilmesine katkı sağlandı.

Törende konuşan ve eğitimini bu okulda tamamlayan Konispol Belediye Başkanı Dule, okulun altyapısına, teknolojisine ve yeniliğine yönelik tüm katkılarından dolayı TİKA’ya teşekkür ederken yeni projelerde birlikte yer almaktan dolayı memnun olacağını belirtti.

Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Atay ise bu projedeki iş birliği imkânı sağlamasından dolayı Belediye Başkanı ve okul yöneticilerine teşekkür ederek, Türk halkının Arnavut halkına armağanı olan bu laboratuvarlar ile öğrencilerimizin eğitim hayatına bir nebze de olsun katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Törende, öğrenciler tarafından Türkçe ve Arnavutça şiirler okunurken, geleneksel müzik ve dans gösterileri de yapıldı.