Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Afganistan’ın Badğis vilayetinin Murçak kasabasında bulunan Murçak Okulunda bakım ve onarım çalışması yapılarak hizmete açıldı.

Afganistan’ın kuzeybatı bölgesinde Türkmenistan sınırında bulunan ve Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı kasabada, 2000 öğrenci kapasiteli ilkokul, ortaokul ve lise binaları TİKA’nın desteğiyle yenilendi. Okula ihtiyaç duyulan donanım malzemeleri temin edildi.

Düzenlenen açılış törenine, TİKA Herat Koordinatörü Arafat Deniz, Afganistan Maarif Müdürlüğü temsilcileri, okul yöneticileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Deniz, uzak bir bölgede gerçekleştirdikleri anlamlı çalışmadan dolayı mutluluk duyduklarını ve mümkün olduğunca eğitim alanında projelerin sürdürüleceğini ifade etti.

Afganistan Maarif Müdürlüğü temsilcileri ise TİKA’nın göstermiş olduğu ilgi ve sağladığı destek için teşekkürlerini sundu.

Program, okul öğrencilerinin hazırladıkları Türkmen Türkçesi ve Türkçe şiirlerin okunmasıyla sona erdi.