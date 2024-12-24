Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan Engelli ve Şehit Aileleri Koruma Ulusal Derneği iş birliğiyle kadınlara yönelik düzenlenen biçki-dikiş ve nakış kursları için dikiş makineleri ve nakış ekipmanları temin edildi.

Kadınların mesleki becerilerini geliştirmek ve ekonomik hayatta daha etkin bir rol üstlenmelerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen proje çerçevesinde, kurslarda kullanılmak üzere 100 dikiş ve 50 nakış makinesi desteğinde bulunuldu.

Teslim töreninde konuşan TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Mikail Taşdemir, TİKA’nın düzenlediği meslek edindirme kursları hakkında bilgi vererek, kadınların mesleki eğitimlerle desteklenmesinin sadece bireysel kalkınmayı değil, toplumsal kalkınmayı da hızlandıracağını vurguladı. Taşdemir, Bağlan, Saripul ve Cevizcan vilayetlerinde toplam 5 mesleki eğitim kursunun devam ettiğini belirterek, kadınlara yönelik bu tür kursların diğer vilayetlerde de düzenlenmeye devam edeceğini ifade etti.

Proje çerçevesinde, mesleki eğitim kurslarını başarıyla tamamlayan 8 kursiyere nakış makineleri hediye edildi.