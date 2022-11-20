Dünyanın en büyük tarım işletmeleri arasında yer alan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde Halep keçisi sayısı her geçen gün artıyor. 2013 yılında bin adet erkek ve dişi Halep keçisiyle başlayan yolculukta 5 bin 250 sayısına ulaşıldı. Önümüzdeki yıl 10 bini bulması hedeflenen sayıyla ülkedeki süt ihtiyacının büyük bölümünün karşılanması hedefleniyor.

Dünyanın en büyük tarım işletmeleri arasında yer alan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde Halep keçisi sayısı her geçen gün artıyor. 2013 yılında bin adet erkek ve dişi Halep keçisiyle başlayan yolculukta 5 bin 250 sayısına ulaşıldı. Önümüzdeki yıl 10 bini bulması hedeflenen sayıyla ülkedeki süt ihtiyacının büyük bölümünün karşılanması hedefleniyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de keçi sütü ürünlerine olan talebin yükselmesi nedeniyle 2013 yılında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğündeki tesislerde erkek ve dişilerden oluşan bin adet ile Halep ırkı damızlık keçi yetiştiriciliği başladı. İşletmede yapılan 9 yılık uyum çalışmalarının sonunda keçi sayısı 2020 yılında 2 bin 705’e çıkartıldı. 2022 yılına gelindiğinde ise 5 bin 250 Halep keçisi sayısına ulaşıldı.

Sayı her geçen gün artıyor

İşletmede bu yıl 2 bin 500 keçiye teke katımı gerçekleştirildi. Önümüzdeki yıl doğacağı tahmin edilen 4 bin 200 oğlakla bu sayının 9 bin 455 olması hedefleniyor. Her yıl tek batında 1 ile 7 oğlak doğurabilen Halep keçisinden günlük 3 ile 10 kilogram arasında süt elde edilebiliyor.

Bu yıl yüzde 60 ikizlik bekleniyor

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde Küçükbaş Hayvancılık Şube Şefi olarak görev yapan Gökhan Tükenmez, “İşletmemizde Halep keçisi ırkı keçi yetiştiriciliği yapılmaktadır. 2022 yılı itibariyle işletmemizde 5 bin 250 Halep keçisi bulunuyor. İşletmemizde bu yıl 2 bin 500 keçiye teke katımı gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki yıl doğacak oğlaklarımızla yüzde 60 ikizlik beklenerek 4 bin 200 baş oğlak elde etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.