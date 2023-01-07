Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle Marmara Gölü’nün rehabilitasyonu için Manisa Valiliği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arasında imzalanan iş birliği protokolünün ardından, 35 bin dekar alanda organik tarım üretimine başlandı.

Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle Marmara Gölü’nün rehabilitasyonu için Manisa Valiliği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arasında imzalanan iş birliği protokolünün ardından, 35 bin dekar alanda organik tarım üretimine başlandı.

Manisa’nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki ’Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan’ olarak tescilli, ’kuş cenneti’ diye bilinen ve kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Marmara Gölü’nde, iş birliği protokolü çerçevesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından tarımsal üretim başlatıldı.

“Yüzde yüz organik üretim yapacağız”

Üretim alanında incelemelerde bulunan TİGEM Bitkisel Üretim Dairesi Başkanı Noyan Avgın, kendilerine tahsis edilen 35 bin dekarlık alanda stratejik ürünlerden buğday ve ayçiçek yetiştirilecek şekilde faaliyetlere başladıklarını söyledi. Avgın, “Bilindiği üzere küresel iklim değişikliği sebebiyle suların çekilmesi ile Marmara Gölü tamamen kurudu. Gölün yeniden rehabilitasyonu çerçevesinde Manisa Valiliği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında bir protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde gölün bir kısmı tarımsal üretim amaçlı TİGEM’in kullanımına tahsis edildi. TİGEM’e tahsis edilen yaklaşık 35 bin dekar alanda tarımsal üretime başlamış bulunuyoruz. Şu anda toprak işleme ve ekim faaliyetini gerçekleştiriyoruz. Bu alanda ülkemizin ihtiyacı olan stratejik ürünlerden buğday ve ayçiçeği yetiştireceğiz. Pandemi sürecinde gıdaların güvenliği, güvenilirliği gıdaya ulaşımın önemi ön plana çıktığı için kısacası tarımda sürdürebilirliği sağlamak için organik tarım faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Yüzde yüz organik üretim yapacağız. 27 bin dekar alanda organik buğday ekimimizi gerçekleştiriyoruz. Kalan kısımda da hazırlıklarımızı yaparak ilkbaharda organik ayçiçeği ekimi gerçekleştireceğiz. TİGEM bu faaliyetle birlikte ülkemizin organik ürün üretimine de büyük bir katkı sağlayacağı gibi tohumculuk ve damızlıkta olduğu gibi öncü ve önder olacaktır. Buğday ekiminin yüzde 90’ını tamamlamış durumdayız. Yaz döneminde de ektiğimiz buğdayların hasadını gerçekleştireceğiz. İlk yıl geçiş süreci olduğu için geçiş ürünü elde edeceğiz. Ayrıca yine iş birliği protokolü çerçevesinde göl alanının bir bölümünde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından rezerv su alanı oluşturulacak” dedi.