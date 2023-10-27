Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Haydar Aliyev Azerbaycan Dram Tiyatrosu’nun temeli atıldı.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Azerbaycan’ın ulusal lideri ve eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in adını taşıyan yeni tiyatro binasının temel atma töreni gerçekleştirildi. Aliyev adına yapılacak olan Azerbaycan Dram Tiyatrosu’nun temel atma törenine Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Azerbaycan’ın Tiflis Büyükelçisi Faig Guliyev, SOCAR’ın Tiflis temsilcisi Mahir Memmedov, Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze, parlamento üyeleri Savalan Mirzoyev, Zaur Darğallı, Gürcistan’ın Bakü Büyükelçisi Zurap Pataradze, iş adamları, sanatçılar ve medya temsilcileri katıldı.

"Azerbaycan tiyatrosunun ülkemizde büyük bir tarihi vardır"

Törende açılış konuşmasını yapan Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, “Bugün mutluyuz, çünkü Azerbaycan Devlet Tiyatrosu’nun temel atma törenindeyiz. Bildiğiniz gibi Azerbaycan tiyatrosunun ülkemizde büyük bir tarihi vardır. İlk tiyatro 1872 yılında kurulmuştur. Bugün tiyatronun yeni modern inşaatının temelleri atılacak ve tiyatronun tarihine bir dönüm noktası daha eklenecek olmasından hepimiz mutluyuz. Bu dostluğumuzun, derin ilişkilerimizin, güçlü iş birliğimizin kanıtıdır. Bildiğiniz gibi Sayın İlham Aliyev birkaç hafta önce Gürcistan’daydı, kendisi ile çok verimli bir görüşme ve sohbet gerçekleştirdik. Birlikte Azerbaycan’ın milli lideri Haydar Aliyev’in sergisini ziyaret ettik. Biz bunu çok yüksek kıymetlendiriyoruz” açıklamalarında bulundu.

"Üçlü toplantı ve görüşme de gerçekleştirdik"

Dün Tiflis’te gerçekleştirilen İpekyolu Forumu’ndan sonra Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı akşam yemeğinde ağırlamasına ilişkin konuşan Garibaşvili, "Sayın Başbakan Ali Asadov, Tiflis’e geldiğiniz ve İpek Yolu Forumu’na katıldığınız için minnettarım. Bunu çok takdir ediyoruz. Dün birlikte önemli toplantılar gerçekleştirmiş olmamızı da takdir ediyoruz. Ayrıca üçlü toplantı ve görüşme de gerçekleştirdik. Gürcistan tarafsız ve objektif bir arabulucu ve her iki ülkenin dostu olarak bölgemizde uzun vadeli barış ve istikrarın tesisiyle ilgilenmektedir. Biz, ülkemiz ve bizzat ben, hükümetin başı olarak bu yönde çalışmaya hazırız" dedi.

"Gürcistan’ın pek çok kültür ve sanat şahsiyeti kültürel hayatımıza önemli katkılarda bulunmuştur"

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ise, "Tarih boyunca hem Azerbaycan’da hem de Gürcistan’da, halklarımızın milli-manevi değerlerine, kültürüne, diline, dinine, sanatına ve edebiyatına büyük saygı ve özel sempati gösterilmiştir. Azerbaycan’ın pek çok önde gelen şahsiyeti Gürcistan’da yaşadı, üretti ve orada ebediyete kavuştu. Aynı şekilde Gürcistan’ın pek çok kültür ve sanat şahsiyeti ve seçkin şahsiyeti Azerbaycan’da çalışmış, sosyal ve kültürel hayatımıza önemli katkılarda bulunmuştur. Söylediklerimin tarihsel bir teyidi olarak Tiflis şehrinde 1872 yılında Tiflis Devlet Profesyonel Azerbaycan Dram Tiyatrosu’nun kuruluşunu anmak mümkündür. Tiyatronun uzun süredir faaliyet gösterdiği dönemde Gürcü, Azerbaycan ve dünya edebiyatı klasiklerinin ölümsüz eserleri büyük bir başarıyla sahnelendi. Bugün Azerbaycan halkının milli lideri Haydar Aliyev’in adını taşıyan Tiflis Devlet Profesyonel Azerbaycan Dram Tiyatrosu’na yeni bir soluk kazandırmak tarihi bir olaydır. Tiyatronun yeni binasının Tiflis şehrinin önemli ve güzel bir köşesine yerleştirilmesine ilişkin kararı son derece memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Haydar Aliyev, Gürcü sanatının, müziğinin ve sinemasının büyük bir hayranıydı"

Haydar Aliyev’in Gürcistan’a karşı sıcak tutumuyla ilgili konulara değinen Asadov, "Haydar Aliyev, Azerbaycan’a liderliği sırasında komşu ülkelere karşı daima dostane bir tavır sergilemiştir. Gürcistan’a gelince, bu özel bir durum. Haydar Aliyev, her iki liderliği döneminde de Gürcistan’a ve Gürcü halkına büyük saygı duymuş, onlara özel ilgi ve özen göstermiştir. Gürcistan’ı birçok kez ziyaret eden Haydar Aliyev ile Gürcistan’ın merhum Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze arasındaki karşılıklı güvene dayalı güçlü dostluğu hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Onların liderliği sayesinde ülkelerimiz arasında siyasi, ekonomik, kültürel-insani ve diğer tüm alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesi için sağlam temeller atıldı. Haydar Aliyev’in Gürcü sanatının, edebiyatının, müziğinin ve sinemasının büyük bir hayranı olduğunu da ayrıca belirtmeliyim. Modern dönemimizde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan İrakli Garibaşvili, bize miras kalan zengin tarihi gelenekleri yaşatmakta, bağımsız devletlerimizin demokrasi yoluyla gelişen ve onları daha büyük başarılara taşıyan ulusal çıkarlarını korumaktadır. Haydar Aliyev’in adını taşıyan bu kültür merkezinin yeni binasının temelinin atılmasının içinde bulunduğumuz yıla, yani Azerbaycan halkının milli liderinin doğumunun 100. yıl dönümüne denk gelmesi dikkat çekicidir. Kendi adıma, Azerbaycan hükümeti ve halkı adına, saygıdeğer Başbakan İrakli Garibaşvili’ye, Gürcistan hükümetine ve halkına, büyük liderin aziz anısına gösterilen saygı ve onurdan dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Azerbaycan Dram Tiyatrosu toplam 2 bin 565 metrekare alana sahip olacak. Yeni tiyatro binası, inşa edileceği arazide bulunan tarihi binanın restorasyonu ve genişletilmesi nedeniyle tamamlanacak. Tiyatro binasının toplam izleyici kapasitesinin 256 kişi olacağı bildirildi.