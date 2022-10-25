Zonguldak’ta yolda yürüyen adam, ticari taksinin çarpması sonucu yaralandı.

Zonguldak’ta yolda yürüyen adam, ticari taksinin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 67 T 0057 plakalı Linea marka ticari taksi dönüş yapmak isterken, bir adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle kolundan yaralanan kişi için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.