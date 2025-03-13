Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan ticari takside yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir şüphelide gözaltına alındı.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürüttükleri istihbari çalışmalar neticesinde Yahşihan ilçesinde operasyon düzenledi. Yol kontrol noktasında durdurulan ticari takside yapılan aramada 35 gram sentetik kannabinoid ve 8 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan S.S. (37) isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA