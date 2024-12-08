Kırıkkale’de uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir ticari taksinin bagajında 5 bin 600 adet psikotrop hap ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgilere göre, uygulama noktasında durdurulan ticari takside yapılan aramada 5 bin 600 adet psikotrop hap ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak 27 yaşındaki O.K. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: iha