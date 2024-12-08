Kırıkkale’de uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir ticari taksinin bagajında 5 bin 600 adet psikotrop hap ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgilere göre, uygulama noktasında durdurulan ticari takside yapılan aramada 5 bin 600 adet psikotrop hap ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak 27 yaşındaki O.K. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.