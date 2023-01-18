Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan ticari takside 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan ticari takside 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan uygulamada Malkara Yolu Edirne istikametinde durdurulan ticari takside arama yapıldı. Araç ve araç içerisinde bulunan T.B ve M.T isimli şahıslar erinde yapılan aramada, 5 parça halinde 1 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili T.B ve M.T isimli şahıslar gözaltına alınarak Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gerekli işlemler yapıldı. Şüpheli M.T. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.