Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini paylaştı. Buna göre, ticari süt işletmelerince 944 bin 349 ton inek sütü toplandı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9; Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı.

Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre inek peyniri üretimi yüzde 12,6, tereyağı üretimi yüzde 11,7, ayran üretimi yüzde 8,4 ve yoğurt üretimi yüzde 6,4 artarken; içme sütü üretimi yüzde 11 azaldı. Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 7,5, içme sütü üretimi yüzde 4,2, ayran üretimi yüzde 6,2 ve yoğurt üretimi yüzde 1,3 artarken; tereyağı üretimi yüzde 17,9 azaldı.

Bir önceki ay 879 bin 602 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Mayıs ayında yüzde 7,4 artarak 944 bin 349 ton oldu.

Bir önceki ay 122 bin 660 ton olan içme sütü üretimi Mayıs ayında yüzde 5,9 azalarak 115 bin 382 ton olarak gerçekleşti.