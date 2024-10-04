Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi iş birliği düzenlenen “Ticari Değeri Olan Hayvansal Zehriler Çalıştayı I-Bal Arısı Zehri” programı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu’nda programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, farklı üniversitelerden akademisyenler, araştırmacılar, arıcılar, özel sektör kuruluşları ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, 2017 yılında ticari değeri olan bal arı zehri ile ilgili çalışmalara başladıklarını belirterek konuşmasına başladı. Bal arısı üretimi ve arı üretim cihazları ile ilgili sorunları paylaşan Kekeçoğlu, Ar-Ge çalışmalarıyla bu konuda önemli yerlere geldiklerini söyledi. Bal üretiminde dünyada ikinci sırada olduğumuz bilgisini paylaşan Kekeçoğlu, “Bizler, üretimden pazarlamaya kadar bal arısı üretimini önemsiyoruz. Bugün de üretim ve pazarlama ile ilgili sorunlarımızı masaya yatırmak ve bunlara çözüm üretmek adına toplandık” diyerek konuşmasını bitirdi.

Programda konuşan TAB Başkanı Ziya Şahin, ülkemizdeki arı potansiyelini ve bal üretiminde dünyada ilk sıralarda olduğunu vurgulayarak Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’nin kuruluşu ve faaliyetlerinden de bahsetti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, arının çalışkan bir hayvan olduğuna işaret ederek konuşmasına başladı. Arı üretimi ve arı ürünleri üretiminden daha fazla nasıl performans alınabileceğine dair önemli çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Ali Öztürk, arının çalışkanlığına dikkat çekerek, arının hayatını gözlemleyip takip ederek bilgisayar programı yazıldığını ve mühendislik problemlerinin çözüldüğünü de ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından programın oturumlar bölümüne geçildi. Prof. Dr. Sibel Silici’nin oturum başkanlığında gerçekleşen etkinliğin ilk oturumunda; TAB Başkanı Ziya Şahin, Türkiye’de bal arısı zehri üretimi ve ticaretinin arıcılar açısından değerlendirilmesi, Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu Türkiye’de bal arısı zehrinin güncel durumu ve geleceği, Doç. Dr. Figen Çalışkan Türkiye’de akrep zehrinin güncel durumu, Doç. Dr. Naşit İğci ise yılan zehrinin güncel durumu hakkında konuşma gerçekleştirdi.

Etkinliğin ikinci oturumunda; Doç. Dr. Sezercan Bektaş oturum başkanlığını gerçekleştirirken, Prof. Dr. İbrahim Kıvrak bal arısı zehri spesifikasyonları ve analizi, Prof. Dr. Aslı Özkırım ise bal arısı zehrinde mikrobiyal kontaminasyonlar hakkında sunum gerçekleştirdi. Doç. Dr. Aslı Özkök’ün “Bal Arısı Zehrinde Polen Kontaminasyonu” ve Doç. Dr. Nilüfer Vural’ın “Bal Arısı Zehrinden Katma Değerli Ürün Geliştirilmesi” başlıklı konuşmalarının ardından ikinci oturum sona erdi.

Dr. Öğr. Üyesi Ayten Yılmaz’ın oturum başkanlığında devam eden etkinliğin 3.oturumunda ise, Sancar Güney, Hakan Şen, Ferdi Sepetçi ve Doç. Dr. Sezercan Bektaş’ın katılımlarıyla, bal arısı zehrinin pazarlanması, markalaşma ve ihracat süreçleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Üç oturum şeklinde gerçeklen çalıştayda; alanında uzman konuşmacılar tarafından, bal arısı zehri ürünleri, doğru üretim teknikleri, sağlıkta kullanımı, tebliğ oluşturulması başta olmak üzere birçok konuda faydalı sunumlar katılımcılarla paylaşıldı.

Çalıştay; bal arısı zehrinin üretimi, sağlıkta kullanımı ve ihracatı başta olmak üzere zehir üretiminde, kullanımında ve satışında karşılaşılan sorunlar üzerinde bilimsel tartışmalar gerçekleştirilmesi, sorunlara çözüm önerileri getirilmesi, farklı bakış açıları geliştirilmesi ve farkındalık oluşturulması noktasında önemli katkılar sağladı.