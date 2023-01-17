Afyonkarahisar’da ticari avcılığa kapalı göllerde yapılan denetimlerde toplamda 10 bin metre uzatma ağı ve 2 adet pinter ele geçirildi.

Afyonkarahisar’da ticari avcılığa kapalı göllerde yapılan denetimlerde toplamda 10 bin metre uzatma ağı ve 2 adet pinter ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Ekipler bu çerçevede kaçak avcılıkla koordinesinde ticari avcılığa kapalı Karamık Gölü’nde yapılan kaçak avcılığı engellemek amacı ile Çay, Bolvadin ve Sultandağı su ürünleri kontrol ekipleri tarafından yapılan kontrollerde toplamda 10 bin metre olmak uzatma ağı ve 2 adet pintere el konuldu.