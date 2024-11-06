Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, ’ben askeri personelim’ deyip görüntü alınmasını engellemeye çalışan bir kişi İHA muhabirinin üzerine yürüyüp sözlü saldırıda bulundu.

Kaza, Manavgat ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir merkezi yönüne giden Burak Y.’nin kullandığı 07 BMM 877 plakalı İbradı Belediyesine ait hafif ticari araç cadde üzerinde Gülden Hilal B.’nin kullandığı 07 ADS 274 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan Irmak T. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Röportaj sırasında sözlü saldırı

Öte yandan, kazanın ardından bir mahalle sakini röportaj verirken, ’ben askeri personelim’ deyip görüntü alınmasını engellemeye çalışan bir şahıs, İHA muhabirinin üzerine yürüyüp sözlü saldırıda bulundu. Şahıs, muhabirin kendisine karşılık vermesi ve polisin araya girmesiyle sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Bu arada, kaza sonrası yol kenarına çekilen hafif ticari araca 1058 Sokak’ta seyir halindeki öğrenci servisi yandan çarptı. İkinci kazada ise yaralanan olmadı.