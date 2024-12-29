Antalya’nın Serik ilçesinde ticari araç ile minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, sabah saatlerinde Antalya’nın Serik ilçesi D 400 kara yolu Kadıoğlu Kavşağı’nda meydana geldi. Adil K.’nin kullandığı 07 AJR 445 plakalı Peugeot marka ticari araç ile Uğur D.’nin kullandığı 26 HC 139 plakalı Volkswagen marka minibüs kavşak sisteminde çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler ve yolcuların yara almadığı kazada ticari araç sahibi Adil K.’nin aracı yeni satın aldığı öğrenildi. Kaza sonrası inceleme başlatılırken, vatandaşlar sürekli kaza meydana gelen kavşak için üst geçit yapılması gerektiğini söylediler.