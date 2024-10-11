Ticaret Bakanlığı tarafından yassı çelik ürünlere ilişkin yürütülen soruşturmada Türkiye'ye dampingli satış yaptığı belirlenen yurtdışı firmalara karşı anti-damping vergileri getirildi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, yassı çelik ürünlere ilişkin yürütülen soruşturmada ülkeye dampingli satış yaptığı tespit edilen yurtdışı firmalara anti-damping vergisi getirdi.

Açıklama Ticaret Bakanlığı'ndan gleid.

Türkiye'de üretim yapan üreticiler tarafından yapılan damping başvurusu üzerine Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünü için 31 Ekim 2023 tarihinde damping soruşturması başlatıldığı anımsatıldı.

Soruşturmalarda ithalat kaynaklı haksız rekabete karşı güçlü şekilde korunduğu belirtilirken, halihazırda 23 ülkeye yönelik 126 adet dampinge ve sübvansiyona karşı tedbirlerin bulunduğu kaydedildi.

AB ve Güney Kore menşeli olanlarına yönelik 2022 Temmuz ayından bu yana dampinge karşı anti-damping uygulandığı belirtilen açıklamada, 21 üründe 43 adet damping soruşturmasının halen sürdüğü bildirildi.