Ticaret Bakanlığı, risk analizinde yapay zeka uygulamasıyla gümrük kontrollerinde etkinliği artırıyor. 2024 yılında ilk 9 ayda yaklaşık 3 milyar lira gümrük gelir kaybı önlendi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, son dönemde hızla gelişen yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak risk analizlerinde çalışmaları yeni boyuta taşıdı.

Veri Madenciliği projesi ile gümrük ve dış ticaret alanlarındaki yüksek ölçekli veriyi yapay zeka algoritmaları ve ileri analitik modellemeler ile analiz ederek riskli alanlara yoğunlaşırken, kaçakçılık eylemine karışması muhtemel unsurları gerçek zamanlı olarak tespit etmeye başladı. Yasal ticaretin akışını daha da hızlandıran bakanlık, bu kapsamda gümrüklerde yürüttükleri risk analizleriyle 2024 yılının ilk 9 ayında gümrüklerden giriş yapmak üzere olan ithal eşyalarda yaklaşık 3 milyar liralık vergi kaybını ve teminatların eksik beyan edilmesini önledi.

Bakanlık, yaptığı açıklamada, yasadışı ticareti ve gümrüklerde vergi kaçakçılığını engellemek, yasal ticareti kolaylaştırmak için yürütülen ileri veri analitiği ve yapay zeka destekli risk analizi çalışmalarının gelişerek devam ettiğini duyurdu.