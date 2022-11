Garanti BBVA desteği ile hayata geçen ‘Ticaretin Kadınları Platformu’ için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği protokolü imzalandı.

Garanti BBVA’nın desteklediği ‘Ticaretin Kadınları Platformu’ büyümeye devam ediyor. Türkiye’de kadın girişimcileri ve derneklerini tek çatı altında toplayan Ticaretin Kadınları Platformu için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, KAGİDER Başkanı Emine Erdem ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya’nın katıldığı bir protokol imza töreni gerçekleştirildi. İmzalanan protokolle, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Platforma daha fazla kadın girişimcinin kayıt olması için yönlendirme yapılması, belediye içerisinde ürün ve hizmet alımlarında yükleniciler arasına daha fazla kadın girişimcinin dahil edilmesi için ihalelerin ticaretinkadinlari.com’dan duyurulması ve Platformun yaygınlaşması için iletişim desteği verilmesi amaçlanıyor.

Türkiye genelinde toplam 224 derneğin ve 1.000’den fazla kadın girişimcinin kayıtlı olduğu Ticaretin Kadınları Platformu’nda, kadın girişimcilerin kendi aralarında ticaret yapmaları, kamu ve özel sektörün ürün ve hizmet alımlarını kadın girişimcilerden yapması için bilgi ve network’e tek kaynaktan, hızlı erişim imkânı sağlanıyor. Girişimcilere belediye ve kamu ihalelerinden haberdar olma olanağı sunulmasının yanı sıra kamu ve özel sektörün kadın girişimcilerden satın alım yapması teşvik ediliyor. Platformda, kadın girişimcilerin hem işlerini hem de pazarlarını geliştirmesine katkı sağlanıyor. Aynı zamanda kadın girişimciler için sunulan destekler hakkında bilgilerin verildiği platforma kayıt olan girişimcilerin faydalanabileceği eğitim imkânları, etkinlikler yanında rol model hikâyeleri ve kamu ihalelerine de erişim sağlanabiliyor. Kadın girişimcilerin tek platformdan ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmalarına imkan sağlayan Ticaretin Kadınları’nda şehir, sektör, ürün ve firma bazlı aramalar yapılarak kadın girişimcilerden istenilen ürün ve hizmetler tedarik edilebiliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin şöyle konuştu: “Kadının hayatı toplum hayatına şekil veren çok önemli bir değer. Evde, işte, sokakta kadının olduğu her yerde onun varlığının tezahür ettiği bir ayrıntıya mutlaka rastlıyoruz. Bu yüzden attığımız her adımda onun önünde engel olabilecek bir sebep varsa her daim bununla mücadele ettik. Fırsatların oluşması, imkânların artması, eksilerin artılarla yer değişimi adına sadece büyükşehir belediyesinde değil, bakanlığım süresince de tüm imkân, deneyim ve tasarruflarımı kullanma gayretinde oldum. Bu disiplinle de çalışmaya devam ediyoruz. Çalışma azmi inançla başlar. Biz kadının olduğu her yerde bir farkındalık olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle kadının kişisel alanı dışında toplumsal hayatta varlığını, etkilerini arttırmaya yönelik her olumlu girişimin, planlama ve emeğin yanındayız. Sayısız kez başarılı kadınlarımızın dokunduğu hayat hikâyelerine tanık oldum. Her biri sadece başarıyı değil başarıya ortak olan tüm kişi ve beraberindekileri de olumlu etkiliyordu. Çünkü kadının toplumdaki sıfatları çok etkili. Olduğu yerde, işinde başarısı eşinin de hayatına, çocuğunun da hayatına, ailesine, dostlarına ve topluma da açıkça yansıyor. Ticaretin Kadınları Platformu gibi girişimler bu nedenle çok önemli. Biz bu oluşumu bir bilgi sermayesi olarak görüyoruz. Yaşanmışlıklardan, deneyimlerden daha önemli, daha değerli bir şey yok. Buradan sorularına yanıt bulabilen kadınlarımız eminim daha birçok hayata dokunarak çok daha güzel işlere ve başarılara imza atacak. Kurumsal çatının gerekliliğine hep inanmış biri olarak, bu oluşumu her kadınımız için bir fırsat olarak görüyorum. Tüm emeği geçenlere bu nedenle teşekkür ediyorum. Çok güzel sonuçlar alınacağına tüm kalbimle inanıyorum.”

Protokol imza töreni vesilesiyle görüşlerini paylaşan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, “Garanti BBVA olarak, kadın girişimciliğine odaklanan bütünsel çalışmalarımızı 16 yıldır gurur ve mutlulukla sürdürüyoruz. Her zaman belirttiğimiz gibi ekonominin büyümesi için kadının ekonomiye katılması gerekiyor. Kadının ekonomiye katılması için de tedarik ağının içine dahil edilmesi kritik önem taşıyor. Tam da bu noktada Ticaretin Kadınları Platformu da sürekli yenilediğimiz, geliştirdiğimiz çalışmalarımızın en değerli projelerinden biri haline geldi. Kadın girişimcilerin bu platform vasıtasıyla birbirleri ve kurumlarla iş birliğini güçlendirmesi, yeni fırsatlarla buluşması bizi sevindiriyor.10 yıldır devam eden Türkiye Kadın Girişimci Akademisi eğitimlerimiz de Gaziantep’te devam ediyor. Bizi oldukça gururlandıran iki farklı projemiz için aynı tarihlerde Gaziantep’te bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız bu işbirliğinin de kadın girişimcilere büyük katkı sağlayacağına eminim” dedi.