Ticaret Bakanlığı'nca "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 18'inci Maddesine Göre 2025 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette belirlenen esasların ihlali durumunda uygulanacak idari para cezalarını yeniden değerleme oranında artırdı.

Tebliğle, ilgili kanununda düzenlenen idari para cezaları 2024 için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 43,93'e göre artırılarak yeniden belirlendi.

Buna göre, Bakanlıkça alınan tedbirlere ve yapılan ikincil düzenlemelere uymamaları halinde, alışveriş merkezleri ve zincir mağazalar gibi perakende işletmelerle üreticilere ve tedarikçilere, ayrıca taşınmaz, ikinci el motorlu kara taşıtı ve kuyum alım satımı gibi ticari faaliyetleri yürütenlere yönelik mesleki davranış kurallarına ve yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için 22 bin 807 liradan 684 bin 214 liraya kadar ceza uygulanacak.

1 Ocak 2025 tarihi itibariyle uygulanacak para cezaları şöyle belirlendi: