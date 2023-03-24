Türk şirketler, ticaretçilerin adeta korkulu rüyası haline gelen navlun sorunu ortadan kaldırmak istediklerini belirtti.

Son zamanlarda gerek yurt dışında gerekse yurt içinde ilgi gören online ticaretle birlikte sektörde oluşan lojistik açığı ve yüksek taşıma bedelleri, ihracatçı ve ithalatçı girişimcilerin satış sahasını sınırlamasıyla gündemdeydi. Salgın süreciyle daha da artan bu açık yalnızca online ticareti değil klasik usul ithalat- ihracat şirketlerinin de cebini yakıyordu. Bu durum potansiyel ticaretin önünü keserek uluslararası piyasada ülkemizi daha az tercih edilen bir pazar konumuna sürüklemeye devam ederken bu duruma şirketler çözüm aramaya devam ediyor. Bu sorunu bitirmek isteyen Türk şirketi navlun lojistiğine ihtiyaç duyan şirketlere ücretsiz hizmet vereceklerini söyleyerek bu sorunun üstesinden gelmeyi başardı. Son zamanlarda Türkiye’de ve tüm dünyada rekor seviyede artış gösteren ticaret de navlun sorunu yani ticari malların taşınması için nakliye şirketlerine ödenen ücret konusu piyasada ciddi sorun olmaya başladı. Bu sorunu ortadan kaldırmak isteyen Türk şirketleri nakliye şirketlerine ödenen ücret konusunda, ticaret firmalarına yardımcı olacaklarını duyurdu. Bu konuda bir ilke imza atan Dinçel Group, dış pazarda tercih edilme oranımızın yükselmesi, Türk piyasalarının genişlemesi ve yurtiçi üretim yapan sektörlerin de uluslararası pazarda önünü açmak için, ithalat-ihracat lojistiğinde kendilerini tercih eden şirketlere navlun hizmetini ücretsiz sunacağını duyurdu. Türkiye’nin menfaatine fedakarlık gösteren şirketin yönetim kurulu Başkanı Hıdır Dinçel “Ülkemize fayda sağlayacağı şüphe götürmeyen önemli bir adım atıyoruz. Bu süreçte kritik bir konumu tutan navlun lojistiğine ihtiyaç duyan tüm şirketlere kapımız açık” ifadelerini kullandı.