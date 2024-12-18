Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Kasım ayı indirimlerinde tüketicinin aldatılmasına izin vermedi. 2024 yılında indirimli satış kampanyalarına ilişkin mevzuata aykırı olduğu tespit edilen reklamlara ilişkin 41,3 milyon lira idari para cezası uygulandı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, tüketicinin aldatılmasına Kasım ayında da izin vermedi.

Reklam Kurulu, 2024 yılında bugüne kadar bin 705 adet aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamaya toplam 277,6 milyon lira idari para cezası uyguladı.

İndirimli satış kampanyalarına ilişkin denetimleri de sıklaştıran Bakanlık, özellikle Kasım ayında yapılan "Efsane Kasım", "Black Friday", "Şahane Cuma" gibi farklı kampanya isimleriyle tüketicilere sunulan indirimli satış reklamlarına ilişkin incelemeler, Reklam Kurulu gündeminde önemli bir yer aldığını belirterek, bu kapsamında şikayet üzerine 64 dosyanın işleme alındığını kaydetti.

Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 57 adet dosya mevzuata aykırı bulunurken toplam 27,4 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Bakanlık ayrıca yasadışı bahis reklamlarına karşı da dikkat çeken kararlar aldı. Yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı tespit edilen tanıtımlara ilişkin 6 milyon lira idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verildi.